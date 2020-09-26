Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından

- Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından Erdoğan: "Hak ettiğimiz bir galibiyetti" Altıparmak: "Maçın genelinde dengeli bir maç olacağını biliyorduk" Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

- Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından

Erdoğan: "Hak ettiğimiz bir galibiyetti"

Altıparmak: "Maçın genelinde dengeli bir maç olacağını biliyorduk"

HATAY - Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan oyuncularının büyük bir mücadele gösterdiğini belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Maçın bütün bölümünde daha fazla topa sahip olan daha fazla hücumu düşünen zaman zaman üçüncü bölgede baskı yapan rakibimizi oyuna sokmayan bir Hatayspor vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, çok büyük mücadele gösterdiler. Oyuncularımla çalışmaktan çok keyif alıyorum. İnşallah bunun devamını getiririz. Tabii yenince her şey güzel oluyor. Şimdi bunun mutluluğunu yaşayacağız, yarından itibaren de Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapacağız. Hem bu gol yememe meselesi hem de puanları almaya devam eder, rahat bir şekilde iyi bir yerde bitiririz" dedi.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise rakibin ilk yarı atağı olmadığını ummadıkları anda golü bulduklarını ifade ederek, "Maçın genelinde dengeli bir maç olacağını biliyorduk. Zaten rakibin nasıl oynadığını ne yaptığını iyi biliyoruz aslında. Çok fazla hücum yapmadan, iyi defans yapıp, kontratak yapıyorlardı. Biz de buna istinaden pas oyununu ve ikinci bölgeden arkalara atacağımız toplarla maçı çözmeye çalıştık. İlk yarı hiç atağı yok hemen hemen hiç gelmediler. İlk yarıda Kevin yakaladığı pozisyonu gol yapmış öne geçmiş olsaydık belki maçın ikinci yarıda biraz daha açıldığında çok daha rahat götürebilirdik ama ilk yarı golü bulamadık. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ona göre de Yusuf'u ön tarafa aldık. Rakibi de yakaladık da iki kere ama rakip hiç ummadığı bir anda çıkarken yakaladığı bir topta öne geçti. Öne geçtikten sonra tamamen defans yaptılar. Biz oyunu kurtarma adına ataklar yaptık. Oyuncularım maçın sonuna doğru çok istediler, beraberliği yakalamak adına çok direnç gösterdiler ama olmadı" diye konuştu.

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Kasımpaşa, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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