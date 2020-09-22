Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Teknik idman ve yenilenme çalışmasıyla süren antrenman, dar alan çalışmasıyla sona erdi.
Atakaş Hatayspor, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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