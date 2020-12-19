Atakaş Hatayspor maçından notlar

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin aldığı ortak karar doğrultusunda, ödemelerin gecikmesi sebebiyle maçın başlama düdüğünün ardından futbolcular yaklaşık 1 dakika olduğu yerde bekleyip topa dokunmayarak yayıncı kuruluşu protesto etti.

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 4 değişiklik yaptı. Mossoro'yu kızağa çeken Palut, Guilherme'yi 11'de sahaya sürerken, Kubilay'ın yerine ise Yalçın Kayan görev yaptı. Sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almayan Berkan'ın yerine Burekovic forma giyerken, hafta içinde oynanan Bursaspor maçında kırmızı kart gören Murat Paluli'nin yerine ise Gassama oynadı.Konuk Atakaş Hatayspor'da ise teknik direktör Ömer Erdoğan, tamamı yabancı bir ilk 11'le sahaya çıktı. Erdoğan, hafta içi Ankaragücü'yle oynanan erteleme maçının 11'inden 4 değişlik yaptı. Bordo beyazlılarda kart cezalısı Gökhan'ın yerine Traore forma giyerken, sol bekte Burak Can'ın yerine Katranis forma giydi. Savunmanın ortasında Sackey yerine Pablo'ya şans veren Erdoğan, Selim Ilgaz'ı yedek soyundurarak sol uçta Boupendza'ya şans tanıdı.