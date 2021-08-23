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Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika

Atakaş Hatayspor maçından notlar

23.08.2021 21:48
Atakaş Hatayspor maçından notlar, System.String[]

Galatasaray'da ilk 11'de 5 değişiklikNelsson ilk maçına çıktı- Sarı-kırmızılılarda Falcao kadroya alınmadı- Karşılaşma Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı- Hatayspor'da 3 değişiklikKaan ÜLKER / - Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray'da ilk 11'de 5 değişiklik

Nelsson ilk maçına çıktı

- Sarı-kırmızılılarda Falcao kadroya alınmadı- Karşılaşma Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı- Hatayspor'da 3 değişiklikKaan ÜLKER/ - Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetirken, Göçek'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal üstlendi.Süper Lig'de sezona Giresunspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Galatasaray, ligin 2'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçı olan Randers karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mohamed'i yedeğe çekerken; Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Diagne'ye ilk 11'de şans verdi. Galatasaray; Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.  NELSSON İLK MAÇINA ÇIKTIGalatasaray'da lisansı dün çıkan yeni transfer Nelsson da sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Danimarkalı stopere ilk 11'de şans verdi.SARI-KIRMIZILILARDA FALCAO KADROYA ALINMADISarı-kırmızılılarda Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan kadroda yer almazken, GZT Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki saldırıda bulunan ve 8 maçtan men cezası alarak kulüp tarafından da kadro dışı bırakılan Marcao da mücadelede forma giyemedi. Galatasaray'da lisans sıkıntısı süren Oğulcan Çağlayan da Hatayspor karşısında forma giyemezken; teknik direktör Fatih terim, Randers maçının ikinci yarısında görev verdiği Falcao'yu da kadroya almadı.KARŞILAŞMA OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANDIGalatasaray'da Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan bakım çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı sarı-kırmızılı takım, Hatayspor karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını Olimpiyat Stadyumu'nda yalnız bırakmadı. Taraftarlar karşılaşma öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı.HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor'da ise bir önceki maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Onur Ergün, Kamara ve Burak Öksüz yedeğe çekilirken; teknik direktör Ömer Erdoğan bu maçta Falette, Lobzhanidze ve Fatih Kurucuk'a şans verdi. Hatayspor mücadeleye; Munir, Kamil Çörekçi, Fatih Kurucuk, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobzhanidze, Emre Çolak, Saint-Louis ve Diouf 11'i ile başladı.


Galatasaray, Hatayspor, Olimpiyat, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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