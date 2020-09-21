Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor'un 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Atakaş Hatayspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor'un 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Önemli bir puan aldık" diyen Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta Başakşehir'i Antep'te yendikten sonra yine zor bir rakiple oynadık. Bu sene en çok yatırım yapan takımla oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Takımsal anlamda çok iyi savunduk, oyuncularımı kutluyorum. Uzatmalara kadar savaştı oyuncular. Ofansif anlamda eksikliklerimiz vardı. Topu 3'üncü bölgeye taşıyamadık, pozisyona giremedik. 10 kişi kalana kadar pozisyon vermedik. 9 kişi kaldıktan sonra karambolden pozisyona girdi rakibimiz. Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti. Eksik kalmamıza rağmen herkes birbirinin açığını kapattı. Bu maçı artık unutup analizini yapacağız. Önümüzdeki cumartesi günü oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağız. Kartları izleme fırsatım olmadı. Onun da analizini yapacağız. Oyuncuların hatası varsa uyaracağız. Eksik bırakmak takımı zor durumda bırakıyor. İzledikten sonra daha sağlıklı yorum yapabilirim. Bizim oyun felsefemizde sürekli pas yapmak, hücum yapmak durumu var. Bunu geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında da çok iyi yaptık. Daha iyi yapabiliriz. Onun da çalışmalarına devam edeceğiz. 9 kişi kalınca eksik kalan takım biraz daha fazla efor harcayıp canla başla oynamaya başlıyor. Rakip de 9 kişi kalmanın rahatlığıyla müsaade etmiş olabilir. Bu da önemli bir bakış açısı. Bizim oyun felsefemizde pasa dayanlıklı antrenmanlarımız oluyor. Ofansif anlamda daha üretken olmamız kesin."

EROL BULUT: RAKİBİN BİR POZİSYONU YOKTUFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise bu maçın zor geçeceğini bildiklerini söylerken, "Rakip zaten ilk maçta da oynarken defansa ağırlık vermişti. Biz çalışmalarımızı buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik. Ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. Sadece 1 puan alabildik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha net daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi."DERBİLER HER ZAMAN FARKLI GEÇİYOR"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Bulut, "Derbiler her zaman farklı geçiyor. Önümüzdeki hafta da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Erol Bulut, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 22:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi
İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı         
00:44
Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt         
23:42
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı         
19:04
13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar         
17:13
İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi         
16:08
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti         
14:23
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti         
10:50
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı         
09:21
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Kadıköy'de otobüste kavga! Kadıköy'de otobüste kavga! "Pis sarhoşlar" deyip kadın yolcuyu indirmek istedi         
04:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 05:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei