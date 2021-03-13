SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Atakaş Hatayspor maçının ardından

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Öncelikle Hatay gibi gerek forvette birbirinden yetenekli bir şekilde takım olgusunu yakalamış ikinci sezonunda da iyi transferler yapmış bir takımı mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. 3 puanı kazandılar. Gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak gerek psikolojik olarak takımımız çok iyiydi. Hayatspor'u mağlup ederek 3 puanı layıkıyla hak ettiler. Bu galibiyeti Rizespor'umuzun taraftarına armağan ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMIZIN ÜZERİNDEKİ YARA BU GALİBİYETLE BİRLİKTE YOK OLDU'

Takımın 8 haftadır giremediği pozisyonlara Hatayspor maçında girdiğini belirten Uygun, '8 haftadır giremediğimiz pozisyonlara Hatayspor maçında girmiş olduk. Hatay gibi iyi bir takım ile karşılaştık ve girdiğimiz mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımızla antrenmansal açıdan bunu sağlamaya çalıştık. Takımımızın üzerindeki yara bu galibiyetle birlikte yok oldu' diye konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: BİZE YAKIŞMAYACAK GOL YEDİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise 'Bu sezon da peş peşe kaybettiğimiz ikinci maç oldu, üzgünüz, fazla gol pozisyonu iki takımda da olmadı, rakiplerini ikinci bölgede bekleyen iyi takım vardı. Pozisyonlarımızı arttırdığımız dönemde kötü bir gol yedik. Savunmamızla bize yakışmayacak bir gol yedik. Beraberliği yakalamak için fırsatlar yakaladık, maalesef olmadı fırsatları değerlendiremedik. Maçın değerlendirmesini yapacak olursak bana göre maçın hakkı beraberlikti. Ama Rize'den mağlup ayrılmış olduk. Şimdi bir dahaki maça 2 haftamız var hazırlanıp galibiyet için çalışacağız. Bu iki mağlubiyeti Galatasaray maçıyla inşallah unutturmuş oluruz' dedi.