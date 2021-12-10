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Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Atakaş Hatayspor maçının ardından

10.12.2021 22:52

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçında Altay, Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçında Altay, Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, üzgün olduklarını söyledi. Kendisi ve camia adına çok önemli bir maça çıktıklarını belirten, "Maalesef açılışı galibiyetle yapamadık. Kötü bir serideyiz. Her hafta mecburiyetlerden değişiklikler yapıyoruz. Her hafta yapılan bu değişim kadromuzun kaldıracağı bir değişim değil. Altay takımı düşündüğümüz hedef neyse oraya varacak. Sezon başında yapmayı düşündüğümüz ama yapamadığımız transferleri yapacağız. Bu akşamın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu camiayı düşündüğümüz yere mutlaka getireceğiz" diye konuştu.

"ÇOK DUYGULU BİR AKŞAM YAŞADIM"

Adının verildiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çok duygulu bir akşam yaşadığını belirten Denizli, "Beni yıllar öncesine götürdü. Gurur verici ve heyecan verici bir an yaşadım. Alsancak Stadı'na adım attığımda çocuk yaştaydım. Gençliğim burada geçti. Bu statta Altay olarak istediğimiz yerlere geleceğiz. Burası bizim evimiz olacak ve biz evimizde istediğimiz sonuçları alacağız" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN: GERİYE DÜŞMEMİZE RAĞMEN DOĞRU ŞEYLER YAPTIK?

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Zorluk derecesi yüksek bir maça çıktıklarını belirten Erdoğan, "Stat açılışında muhteşem bir taraftar önünde oynadık. İlk 15-20 dakika biz zorluk yaşadık. Takım savunmasını o anlarda iyi yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Ancak oyuncularımız oyun disiplininden kopmadı. Önce beraberliği yakaladık, ardından galibiyet golünü bulduk. Stadı çok beğendim. Altay'a yakışan bir stat olmuş. Ben de oyuncuyken burada oynadım. Oyuncularımı kutluyorum. 2 haftadır kötü sonuçlar almıştık. Futbolcularımız demoralize oldu, taraftarımızın tepkisi bizi üzdü. Ancak takım inancını kaybetmedi. Geriye düşmemize rağmen doğru şeyler yaptık. Bu galibiyeti bizim iyi günümüzde de ancak daha çok kötü günümüzde yanımızda olan taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Atakaş Hatayspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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