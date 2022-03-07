Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor maçının ardından

07.03.2022 22:57

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika çok güzel bir maç olduğunu ifade ederek, ilk yarı takımın öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığını söyledi.

Bulut, bazı anlarda şansın kendilerinden yana olmadığını belirterek, 'Bugün burada 90 dakika çok güzel bir maç izlediğimizi düşünüyoruz. Tempolu bir maç oldu. İlk yarı öne geçmemize rağmen rakip attığı iki gol ile öne geçti. İkinci yarı sistemimizde değişiklik yaptık. Elimizdeki oyuncularımıza baktığımızda sakat oyuncularımız var ancak biz bahane aramadık. Elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bugün 2-2'yi yakaladık. İkinci yarı bu 3, 4, 5 olabilirdi. Ancak pozisyonları değerlendiremedik. Sadece şanssızlığımız olduğunu düşünüyorum. Bunu çalışarak aşacağımıza inanıyorum. İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu futbolda olabilir. Kaleci Mustafa sadece bugün değil daha önce Bursa maçında da iyi bir performans sergiledi. Yoluna bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çok çalışkan ve karakterli. İleriki dönemde onu daha sık göreceğimizi düşünüyorum' dedi.

ÖMER ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI BUYDU

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise tempolu bir 90 dakika olduğunu aktararak, her iki takımın etkili gol pozisyonları yakaladığını kaydetti.

Maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle dedi: 'Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar sevinç vardı. Pozisyonlar vardı. Kaleciler kurtardı. Maçın hakkı bana göre bittiği gibiydi. Herkes iki puan kaybettiği düşüncesinde. Erol hocaya sorsak böyle, oyuncular da böyle düşünüyor. Bizim oyuncularımıza sorsanız onlar da öyle düşünür. Bana göre güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantep FK'ya da başarılar diliyorum. Önümüzde önemli bir maçımız var, ona hazırlanıyoruz.?

Atakaş Hatayspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

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