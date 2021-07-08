Atakaş Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'yı transfer etti

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa'yı renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa'yı transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Guingamp oyuncusu Mehdi Boudjemaa son olarak Stade Lavallois takımında kiralık olarak forma giydi. Mehdi Boudjemaa'ya ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."