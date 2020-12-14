Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve şut çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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