Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kovid-19'a yakalandı
29.04.2021 14:35
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesinde bordo-beyazlı ekibin teste alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesinde yapılan Kovid-19 testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
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