Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesinde bordo-beyazlı ekibin teste alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesinde yapılan Kovid-19 testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadesine yer verildi.