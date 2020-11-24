Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak

Bordo-beyazlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Şanlıurfaspor 'u saf dışı bırakarak 4. tura çıkmıştı. Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ise 3. turda Ergene Velimeşespor'u eleyerek 4. tura yükselmişti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor , yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

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