Ataköy açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içindeki iki kişiyle Ataköy açıklarında sürüklenen şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Ataköy Marina 'da emniyete alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Marina, Güncel, Son Dakika

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