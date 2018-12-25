Ataköy-Bahçelievler Metro İstasyonları Arasında İddiaya Göre Bir Şahıs İntihar Etti.
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IHAAW191837-ASA/25-12-2018- Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti.
IHAAW191837-ASA/25-12-2018
- Ataköy- Bahçelievler
Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti. Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında metro seferleri durdu. 25.12.2018 19: 18: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:24 Kaynak: İHA
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