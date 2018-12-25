Son Dakika Haberleri: Ataköy-Bahçelievler Metro İstasyonları Arasında İddiaya Göre Bir Şahıs İntihar Etti.

Ataköy-Bahçelievler Metro İstasyonları Arasında İddiaya Göre Bir Şahıs İntihar Etti.

53 dakika önce

IHAAW191837-ASA/25-12-2018- Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti.

Ataköy-Bahçelievler Metro İstasyonları Arasında İddiaya Göre Bir Şahıs İntihar Etti., System.String[]
IHAAW191837-ASA/25-12-2018

- Ataköy- Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti. Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında metro seferleri durdu. 25.12.2018 19: 18: 37 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:24 Kaynak: İHA

Ataköy, Bahçelievler, 3. Sayfa
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