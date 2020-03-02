ATAKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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ATAKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

ATAKÖY'de 14 katlı sitenin 8'inci katından aşağıya düşmüş halde bulunan 31 yaşındaki Yiğit G., ölü bulundu.

ATAKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]
ATAKÖY'de 14 katlı sitenin 8'inci katından aşağıya düşmüş halde bulunan 31 yaşındaki Yiğit G., ölü bulundu. Polis, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin intihar ettiği üzerinde duruyor.

Olay saat 09.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokakta bulunan 14 katlı bir sitede yaşandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan komşular, yangın merdivenlerinin altında bir kişinin  yerde hareketsiz yattığını gördüler.  Haber verilmesi üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipler yerde yatan ve kimliği Yiğit G. olarak çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yiğit G'nin binanın 4'üncü katında oturduğu, 8'inci kata çıkarak yangın merdivenlerinin bulunduğu yerden aşağıya atladığı iddia edildi. Polis ekipler Yiğit G'nin düştüğü yerin etrafına güvenlik şeridi çekti,  olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yiğit G.'nin yakın arkadaşı Uğur Artok; " Senelerdir tanıdığımız, komşumuz, dostumuz Yiğidimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin diyorum. Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım. Psikolojik sorunları vardı ama böyle bir şey yapacak biri değildi. Güçlü bir insandı, tek başına yaşayıp, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kardeşimizdi. Ama maalesef bugün ölüm haberini aldık, diyecek hiçbir şey bulamıyorumö şeklinde konuştu.

Yiğit G.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-İntihar olayının yaşandığı site

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Toplanan komşular

-Komşu ile röportaj

-Cenazenin olay yerinden çıkışı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:56 Kaynak: DHA
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