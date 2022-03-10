Ataköy'de araç alev alev yandı - Son Dakika

Ataköy'de araç alev alev yandı

İSTANBUL - Ataköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından araçta hasar oluştu.

Olay Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı'na meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.