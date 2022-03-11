Ataköy'de araç alev alev yandı - Son Dakika
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Ataköy'de araç alev alev yandı

11.03.2022 00:58
Ataköy'de araç alev alev yandı

Ataköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı.

Ataköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından araçta hasar oluştu.

Olay, Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı'na meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı Ataköy'de araç alev alev yandı Ataköy'de araç alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Tragger, Ataköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataköy'de araç alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataköy'de araç alev alev yandı - Son Dakika
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