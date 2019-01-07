Son Dakika Haberleri: Ataköy'de Bir Lüks Villada Çatı Katında Yangın Çıktı

Ataköy'de Bir Lüks Villada Çatı Katında Yangın Çıktı

20 dakika önce

Bakırköy'de Ataköy 5. Kısım'da bulunan lüks bir villada bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Ataköy'de Bir Lüks Villada Çatı Katında Yangın Çıktı, System.String[]
Bakırköy'de Ataköy 5. Kısım'da bulunan lüks bir villada bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında şans eseri bir can kaybı yaşanmadı. Villanın yan tarafında anaokulunun bulunması ise vatandaşlara panik yaşattı.

Bakırköy'de Ataköy 5. Kısım 5. Sokak'ta bulunan lüks bir villada saat 14.00 sularında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarca itfaiye ekiplerine bildirildi. Yanında özel bir anaokulu da bulunan villada çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti.

Olay sonucu can veya mal kaybı yaşanmazken, villanın çatısında maddi hasar oluştu. Olay yerine herhangi bir problem yaşanmaması için sağlık ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yaşanan olay sonucu çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Yangının çıkış nedeni polis ekiplerince araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bakırköy, Ataköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:58:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataköy'de Bir Lüks Villada Çatı Katında Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]