Ataköy'de Bir Lüks Villada Çatı Yangını Meydana Geldi

- Ataköy'de bir lüks villada çatı yangını meydana geldiİSTANBUL - Bakırköy'de Ataköy 5. Kısım'da bulunan lüks bir villada bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

- Ataköy'de bir lüks villada çatı yangını meydana geldi



İSTANBUL - Bakırköy'de Ataköy 5. Kısım'da bulunan lüks bir villada bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında şans eseri bir can kaybı yaşanmadı. Villanın yan tarafından anaokulu bulunması ise vatandaşlara panik yaşattı.

Bakırköy'de Ataköy 5.Kısım 5. Sokak'ta bulunan lüks bir villada saat 14.00 sularında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Yanında özel bir anaokulu da bulunan villada çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Olay sonucu şans eseri can veya mal kaybı yaşanmazken, villanın çatısında maddi hasar oluştu. Olay yerine herhangi bir problem yaşanmaması için sağlık ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yaşanan olay sonucu çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yangının çıkış nedeni polis ekiplerince araştırılıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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