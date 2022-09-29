ATAKÖY'DE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN KANALA DÜŞÜP BOĞULDU- 2 - Son Dakika
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ATAKÖY'DE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN KANALA DÜŞÜP BOĞULDU- 2

29.09.2022 10:08

ATAKÖY'DE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN KANALA DÜŞÜP BOĞULDU- 2 (görüntüyle)ŞANTİYEDE 'TAHTA PALETLİ' ÖNLEMŞantiye alanı havadan görüntülendiAli AKSOYER- Yalın Onat ERGÖR - Emre Can URAN - Zeki GÜNAL /İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY, Ataköy'de 5 Eylül tarihinden beri kayıp olan...

ATAKÖY'DE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN KANALA DÜŞÜP BOĞULDU- 2 (görüntüyle)

ŞANTİYEDE 'TAHTA PALETLİ' ÖNLEM

Şantiye alanı havadan görüntülendi

Ali AKSOYER- Yalın Onat ERGÖR - Emre Can URAN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY, Ataköy'de 5 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kazım Tan(50)'ın, domates toplarken Ayamama deresi ıslahı projesi için kazılan içi su dolu kolektör kanalının ağzı açık bırakılan bacasından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Tan'ın cesedine, kanaldaki su iki gün boyunca boşaltılarak ulaşılabildi.

İstanbul'da 13 Eylül 2022 tarihinde polise başvuran bir kişi, ağabeyinden 8 gündür haber alamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu. Müracaatçı, ifadesinde ağabeyiyle sık görüşmediğini, onun Ataköy'de bir şantiyenin inşaat işçilerinin kaldığı bölümde kaldığını, 5 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı. Kayıp Kazım Tan'ın son günlerde sorun yaşadığı kişiler tek tek incelendi. Kazım Tan'ın o sabah şantiyedeki arkadaşlarına bir arkadaşı için kendi yetiştirdiği domateslerden toplamaya gideceğini söylediğinin öğrenilmesi üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Olay yerini gören bir güvenlik kamerası görüntüsü ise olayın üzerindeki sır perdesinin günler sonra kalkmasını sağladı.

DOMATES TOPLARKEN AĞZI AÇIK BIRAKILAN KUYUNUN İÇİNE DÜŞMÜŞ

Kamera görüntülerinde şantiyenin boş olan alanında domates yetiştiren Kazım Tan'ın domates toplarken, Ayamama deresi ıslah projesi kapsamında açılan içi su dolu kolektör kanalına düştüğü görüldü. Görüntülerde Kazım Tan'ın bir süre domates topladığı, daha sonra 3,5 metre derinliğindeki kolektör bacasından aşağı düşerek görüntüden kaybolduğu tespit edildi.

İKİ GÜN BOYUNCA CESEDE ULAŞILMAYA ÇALIŞILDI

Bu gelişme üzerine kanalda bulunan su, itfaiye çağırılarak boşaltılmaya başlandı. İki gün süren çalışma sırasında ekipler zaman zaman teleskopik kameralarla kanalı kontrol etti. Tan'ın cesedi dün kolektör kanalının içinde bulundu. Yapılan ilk incelemede Kazım Tan'ın boğularak öldüğü belirlendi. Ceset bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.

TAHTA PALETLER İLE KAPATILDI

Öte yandan kolektör kanalının ve şantiyenin çevresinde güvenlik önlemi olmaması dikkat çekti. Kolektör kanallarının olduğu yere yakın olan alanlara da vatandaşların rahatlıkla girebildikleri, kolektör kanallarınınsa üzerinin tahta paletler ile kapatıldığı görüldü.

YORUMLAR
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Kayıp olarak aranan adamın cesedi, dere ıslahı için açılan kanalda bulundu! Kayıp olarak aranan adamın cesedi, dere ıslahı için açılan kanalda bulundu!
Kaynak: DHA

Emre Can, Ataköy, Yalın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAKÖY'DE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN KANALA DÜŞÜP BOĞULDU- 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAKÖY'DE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SIRASINDA AÇILAN KANALA DÜŞÜP BOĞULDU- 2 - Son Dakika
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