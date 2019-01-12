Son Dakika Haberleri: - Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü

- Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü

33 dakika önce

Haber- Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHAAtaköy sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti.

- Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü, System.String[]
Haber- Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL DHA

Ataköy sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ataköy sahil yolu Sirkeci yönündeki kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil durmadı. Karşı yola geçen otomobil, kaldırıma çıkarak durdu. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ön bölümü parçalanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Devrilen ağaç

-Ambulans ve itfaiye ekipleri

-Trafikten görüntü

-Hurda yığınına dönen araç

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Ataköy, 3. Sayfa
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