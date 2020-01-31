Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan... - Son Dakika

Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan...

6 saat önce

Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.

Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan..., System.String[]

Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Ataköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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