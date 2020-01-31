Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan... - Son Dakika

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Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan...
6 saat önce
Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti. - İSTANBUL
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