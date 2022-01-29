ATAKÖY'DE KÖPEKLER KORKU SAÇIYOR - Son Dakika

BAKIRKÖY Ataköy'de bir kişinin beslediği köpekleri, mahalle sakinleri ile sokak hayvanlarına saldırttığı öne sürüldü.

Ataköy 3,4ve 11. Kısım'da köpek saldırıları çevre sakinlerini isyan ettirdi. Ataköy Sahili'nde geçen hafta yürüyüş yapan iş insanı Sedat Karaağaç, 6 köpeğin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, aynı köpekler bu kez saldırdıkları bir kediyi öldürdü ve mahalledeki bir köpeği yaraladı. Mahalledeki köpeklere 'Hüseyin' adındaki evsiz bir kişinin bakıp saldırganlaştırdığı öne sürüldü. Bakırköy Belediyesi ve polis merkezine şikayetlerini dile getirdiklerini belirten mahalleli, yetkililerin soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

"7-8 KÖPEK BANA SALDIRDI"

Köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Yasin Demir, "Geçtiğimiz günlerde 7-8 tane köpek bana saldırdı. Köpeklere hiçbir tepki vermedim. Gözlerine de bakmadım. Çünkü tepki verdiğiniz zaman köpekler daha çok saldırgan hale geliyor. Köpekler daha çok karakolun etrafında barınıyor. Ürpertici bir durum. Bir kadın geç saatte bu yollardan geçerse zor durumda kalır" dedi.

"ÇOK ŞİKAYET OLDU AMA ŞİKAYETLER SONUÇSUZ KALDI"

Ataköy esnafı Zihni Artar, saldırılara ilişkin şikayette bulunduğunu belirterek, "Sabah spora çıktığınız zaman köpekler saldırıyorlar. Karakola ve belediyeye şikayet ettik, hiçbir sonuç çıkmadı. Farklı gruptaki köpekler birbirine de saldırıyor, burası adeta yıkılıyor. Yaşananları Ataköy'de herkes biliyor. Çok şikayet oldu ama şikayetler sonuçsuz kaldı" diye konuştu.

"ISIRILAN BİR KADINI VE BİR ADAMI HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Ataköy'de taksicilik yapan Osman Kaya ise, "Sabahları 15-20 tane köpeğin bir arada gezdiğini görüyorum. Geçenlerde farklı günlerde ısırdıkları bir adamı ve bir kadını hastaneye götürdüm, adamı bayağı hırpalamışlardı" diye konuştu.