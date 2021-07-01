Ataköy'de tente faciasına ilişkin davada bilirkişi raporu açıklandı - Son Dakika

Ataköy Ömer Duruk Camii'de cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin de yaralandığı olayın davasının görülmesine devam edildi. Olaya ilişkin açıklanan bilirkişi raporunda kazanın öngörülebilir olduğu aktarılarak, 2 imamın asli, 2 imamın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Duruk Cami'de 10 Ocak 2017'de cenaze namazı esnasında cemaatin üzerine tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 45 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı davaya ilişkin uzman bilirkişi heyetinin raporunu hazırladığını aktardı.

Raporda, kazanın oluşunda kasıt unsuru bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte olduğu açıklandı. Raporda İstanbul Belediye Başkanlığı imamları Mustafa Çiçek ile Mustafa Kavukluoğlu'nun asli kusurlu olduğu, camii imamı Adem Karabey ile Faruk Yazar'ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda camii müezzini Selçuk Dönmez ile camii temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim'in ise kusurlu olmadığı aktarıldı. Beyanı sorulan müşteki avukatları raporu kabul etmediklerini söyleyerek iddianamedeki tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise rapora karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, rapora karşı avukatların beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ömer Duruk Cami'de 10 Ocak 2017'de cenaze namazı esnasında çöken tenteler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı anlatılmıştı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, İstanbul Belediye Başkanlığı'nda görevli ve cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imamlar Mustafa Çiçek ile Mustafa Kavukluoğlu'nun, tente sisteminin belediye ekipleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen, şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına soktuğu ve cenaze namazını burada kıldırdıkları aktarılmıştı. Çiçek ve Kavukluoğlu'nun olayda asli kusurlu oldukları belirtilmişti. Caminin imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları ve müftülüğe başvurarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamaları nedeniyle tali kusurlu oldukları raporda belirtilmişti. 4 imam hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL