Ataköy'de Tır Üst Geçide Sıkıştı
20 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAAtaköy'de bir TIR üst geçide sıkıştı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Ataköy
'de bir TIR üst geçide sıkıştı. Gaziantep
'ten Merter'e sandalye götüren Fahri Kuzu
idaresindeki TIR Atatöy 9. Kısım sahil bağlantı yolunda yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide sıkıştı. Araç
hasar görürken Kuzu yardım istedi. Çevredekilerin de gelmesiyle TIR'ı kurtarmak için lastikleri indirildi. Fahri Kuzu, "Navigasyonla adrese doğru gidiyordum. Dönüşü buradan gösterdi. Navigasyondan konumu takip ederken köprünün alçak olduğunu fark etmedim. Lastiklerin havasını indiriyorum. Geri çıkmaya çalışacağım" dedi. Fahri Kuzu, uzun uğraşlar sonucu aracını sıkıştığı yerden çıkardı.
Görüntü Dökümü:
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-Sıkışan araç
-Sürücünün TIR'ın lastiğinin havasını indirmesi
-Sürücü ile röportaj
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
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