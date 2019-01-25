Son Dakika Haberleri: Ataköy'de Tır Üst Geçide Sıkıştı

Ataköy'de Tır Üst Geçide Sıkıştı

20 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAAtaköy'de bir TIR üst geçide sıkıştı.

Ataköy'de Tır Üst Geçide Sıkıştı, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Ataköy'de bir TIR üst geçide sıkıştı.

Gaziantep'ten Merter'e sandalye götüren Fahri Kuzu idaresindeki TIR Atatöy 9. Kısım sahil bağlantı yolunda yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide sıkıştı. Araç hasar görürken Kuzu yardım istedi. Çevredekilerin de gelmesiyle TIR'ı kurtarmak için lastikleri indirildi. Fahri Kuzu, "Navigasyonla adrese doğru gidiyordum. Dönüşü buradan gösterdi. Navigasyondan konumu takip ederken köprünün alçak olduğunu fark etmedim. Lastiklerin havasını indiriyorum. Geri çıkmaya çalışacağım" dedi. Fahri Kuzu, uzun uğraşlar sonucu aracını sıkıştığı yerden çıkardı. 

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan araç

-Sürücünün TIR'ın lastiğinin havasını indirmesi

-Sürücü ile röportaj

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Ataköy, Güncel
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