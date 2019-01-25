Ataköy'de Tır Üst Geçide Sıkıştı
9 dakika önce
Ataköy'de bir TIR üst geçide sıkıştı.
Ataköy'de bir TIR üst geçide sıkıştı.
Gaziantep'ten Merter'e sandalye götüren Fahri Kuzu idaresindeki TIR Atatöy 9. Kısım sahil bağlantı yolunda yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide sıkıştı. Araç hasar görürken Kuzu yardım istedi. Çevredekilerin de gelmesiyle TIR'ı kurtarmak için lastikleri indirildi. Fahri Kuzu, "Navigasyonla adrese doğru gidiyordum. Dönüşü buradan gösterdi. Navigasyondan konumu takip ederken köprünün alçak olduğunu fark etmedim. Lastiklerin havasını indiriyorum. Geri çıkmaya çalışacağım" dedi. Fahri Kuzu, uzun uğraşlar sonucu aracını sıkıştığı yerden çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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