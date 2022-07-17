Ataköy'de yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Ataköy'de yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı

17.07.2022 15:30

Ataköy'de yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı Ataköy'de kaçak su ürünleri avcılığında yakalan 2 adet tekneye el konulurken, içinde bulunan beyaz kum midyeleri denize bırakıldı.

Ataköy'de yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Ataköy'de kaçak su ürünleri avcılığında yakalan 2 adet tekneye el konulurken, içinde bulunan beyaz kum midyeleri denize bırakıldı. Yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı.

Marmara denizinde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı dün gece saatt 03.00'da ortak denetim yaptı. Ataköy Sahilinde denizde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yapılan denetimde 1 adet teknenin yasadışı olarak beyaz kum midye avcılığı yaptığı tespit edildi. 1 adet teknenin ise gemiler ve su vasıtaları için alınmış ruhsat tezkeresi olmadan dalarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yaptığı öğrenildi.

Canlı olarak ele geçirilen yarım çuval beyaz kum midyesi denize iade edildi. 2 adet tekne, 4 adet Dalgıç kıyafeti, 2 adet kompresör, ve 150 metre hava hortuna el konularak 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ataköy'de yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataköy'de yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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