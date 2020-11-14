Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2'nci kademesi törenle açıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ'ye bağlı olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2'nci kademesi düzenlenen törenle açıldı. 2'nci kademenin açılması ile tesisin günlük atık su arıtma kapasitesi 600 bin metreküpe ulaşırken, 2.4 milyon İstanbullunun daha atık suları arıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2'nci kademesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde düzenlenen açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İBB meclis üyeleri katıldı. Tören öncesi İmamoğlu ve protokol hizmete açılan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Açılış programından sonra protokol tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Hizmete alınan tesisin 2'nci kademesi ile beraber Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Esenler, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yaşayan 2.4 milyon vatandaşın atık suları arıtılmış olacak. 2'nci kademenin açılmasıyla daha önce günlük 360 bin metreküp atık su arıtabilen tesisin kapasitesi günlük 600 bin metreküpe çıkartıldı.

"1 metreküp atık suyun dahi temiz suya karışmadığı bir İstanbul var etmek istiyoruz"

İstanbul'da çevre ve sağlık için önemli bir adım atıldığını dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, çevremiz ve sağlığımız için önemli bir tesisin hizmete açılışını bugün yaşıyor. Bu kadar güzel bir şehrin varlığının teminatı olan bu su ve çevre politikaları çok kıymetli. Son dönemde atılan sağlıklı ve doğru çalışmaların ürünlerini hep beraber görüyoruz. Biz buraya İstanbul halkının çıkarlarını korumaya, İstanbul'un doğasının, maneviyatının, yaşamının, tarihi varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamaya gelmiş bir yönetimiz. Yaşamın, sağlığın sürdürülebilir olması için bu güzel adımın atılması ile 600 bin metreküpe çıkan ve 2.5 milyona yakın nüfus ile 7 ilçeye hizmet eden bu tesisin oluşmasına dair kendi enerjisini de neredeyse kendisi üreten, nitelikli bir suyun denize deşarjıyla süreci tamamlayan 1 metreküp atık suyun dahi temiz suya karışmadığı bir İstanbul var etmek istiyoruz. Bu manada İstanbul'un diğer noktalarındaki tesislerimizin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL