ATAKÖY SAKİNLERİNİN KONUT PROJESİ TEPKİSİNE ŞİRKETTEN YANIT

ATAKÖY sakinlerinin tepkisine neden olan konut projesiyle ilgili, parselin sahibi olan şirketten açıklama yapıldı. Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi adına yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyeti kullanılmak isteniyor. Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı" denildi.

Ataköy sakinleri basın açıklaması yaparak 564 ada 14 numaralı parselin, deprem toplanma alanı statüsünün korunmasını, yeniden konut imarı verilmesine karşı olduklarını bildirdi. Ataköy'ün 1960 yıllarının şehircilik anlayışına göre yapıldığı, kültürel miras olarak korunması gerektiği ifade edilerek, arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

"YAPILAŞMA HAKLARIMIZ KISITLANDI AMA İTİRAZ ETMEDİK"

Parselin sahibi olan Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu parselin TOKİ tarafından 2004 yılında 'Turistik Tesis Alanı' olarak ihaleye çıkarıldığı ve en yüksek bedel ödenerek şirket tarafından satın alındığı bildirildi. Açıklamada, parsele ait Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan nazım ve uygulama imar planlarının, 14 Ekim 2014 tarihinde, Danıştay tarafından ada bazında iptal edildiği belirtildi.Parselin 12 Haziran 1964 tarihinden itibaren imar parseli olduğu belirtilen açıklamada, "İddia edildiği gibi hiçbir dönemde yeşil alan veya deprem toplanma alanı olmamıştır. Mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınarak yapılan güncel planla, önceki planda serbest olan irtifa 5 kat ile sınırlandırılmış ve ada bazında diğer parsellerde emsal ortalaması 3 olmasına karşın şirketimize ait parsele 1.7 emsal verilmiştir. Yapılaşma haklarımız diğer parsellere oranla ciddi anlamda kısıtlanmış olmasına rağmen, bu problemin sona ermesi adına plan hakkında itiraz yoluna başvurulmamıştır" denildi.

"DIŞARDAN TOPLANMA ALANI LEVHASI GETİRİLDİ"Şirket açıklamasında, ihalede parselin 'turistik tesis alanı' olarak satın alınmasına rağmen, Ataköy sakinlerinin beklentisine uygun olarak, güncel plandaki konut fonksiyonuna karşı itiraz yoluna gidilmediğini de vurgulanarak şöyle denildi;

"Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyetini kullanmak suretiyle ortaya attığı şirketimize ait parsel hakkındaki iddiaların hilaf-i hakikatten ibaret olduğunu, hiçbir zaman toplanma alanı fonksiyonuna sahip olmayan parselimize, dışardan getirilen toplanma alanı levhasının monte edilerek resim çektirilmesinin ise kamuoyunda yanlış yönlendirme maksadı ile kasıtlı olarak yapıldığını bilgilerinize sunarız."