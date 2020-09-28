Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika

Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Atakule, kardeş ülkenin bayrak renkleri mavi, kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Azerbaycan, Türkiye, Atakule, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika

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