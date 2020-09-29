Atakule, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Son Dakika

Atakule, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

ANKARA'da, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla kentin simgelerinden Atakule, Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı. İYİ Parti Genel Merkezi'ne de 10 metrelik Azerbaycan bayrağı asıldı.

Başkent'te, Ermenistan tarafından gelen saldırılarla mücadele eden Azerbaycan'a destek amacıyla kentin simgesi Atakule, mavi, kırmızı ve yeşil renklere büründü. Kulede yer alan led ekranda, Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra, 'İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan' mesajı yer aldı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Merkez binasına da 10 metrelik Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağı asıldı.