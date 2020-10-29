Atakule'de "Bugün Bizim Doğum Günümüz" etkinliği - Son Dakika

Atakule'de "Bugün Bizim Doğum Günümüz" etkinliği

Atakule'de düzenlenen dönem kıyafetleri ve tiyatro sanatçılarının misafirlerle ilgilnemesi ve fotoğraf çektirmeleri

Atakule Kreatif Direktör Ezgi Uzunöz ile röportaj Atakule'de "Bugün Bizim Doğum Günümüz" etkinliği

ANKARA - Ankara'nın simgelerinden Atakule, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını aynı gün açılmış olmanın gururu ile farklı bir şekilde kutluyor.

Atakule, Türk Bayrağının asil renkleri olan kırmızı beyaz ile aydınlatılıp Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken söylediği sözler Ankara'nın en yüksek noktasında görüntüleriyle beraber yer alacak.

29 Ekim kutlamaları ve Atakule'nin kuruluşu kapsamında saat 13.00-19.00 arasında dönemin tarzı ve o tarzı gururla taşıyan tiyatro sanatçıları hiçbir sağlık kuralını ihmal etmeden Atakule misafirlerini Cumhuriyet döneminde hissettirdi.