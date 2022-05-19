Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı - Son Dakika
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Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı

19.05.2022 16:00

Başkentin simgelerinden Atakule'nin, Ankara'yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule kısmı hizmet vermeye başladı.

Başkentin simgelerinden Atakule'nin, Ankara'yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule kısmı hizmet vermeye başladı.

Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyarete açılan kuledeki seyir terasına, panoramik asansörlerle 35 saniyede çıkılıyor.

Ziyaretçiler, terastan tüm başkenti 360 derecelik açıyla izleme imkanı buluyor.

Üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Botanik Park, Ankara Kalesi ve Anıtkabir'i gökyüzünden seyredebilen ziyaretçiler, denge platformunda ise havadan Atakule'ye uzanan sanal bir yolda dengelerini kaybetmeden ve aşağı düşmeden ilerlemeye çalışıyor.

125 metre yüksekten Ankara manzarasını izlediler

Kuleyi ziyaret edenlerden Aslıhan Tıraşçı, uzun yıllardır görmeyi bekledikleri seyir terasının yeni halini beğendiğini söyledi.

Oğuzhan Tıraşçı ise Ankara'yı panoramik olarak görme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yasemin Ulusoy da Ankara'ya yüksekten bakmayı özlediğini belirterek, anlamlı bir günde kuleyi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Atakule'ye yöresel kıyafetleriyle gelen öğrenci Eslem Eda Toyran, çok heyecanlı olduğunu, asansörden kuleye çıkarken Anıtkabir'i gördüğünü dile getirdi.

Elif Güvenç, kente yüksekten baktığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı
Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı
Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı
Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı
Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı - Son Dakika
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