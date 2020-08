Atakum 30 Ağustos'ta kırmızı-beyaza büründü - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kamalı TOKİ Sitesi'nde gerçekleştirilen Büyük Zafer etkinliğine konuk oldu. Başkan Deveci, "30 Ağustos Zaferi'ni kutlamak bizim için onurdur" dedi.

Atakum Belediyesi'nin sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan program ile çok sayıda Samsunlu, Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü ekranları başında kutladı.

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Atakum Sahili'ndeki mobil tiyatro gösterisi, kent caddelerinde marş çalan araçlar ve Kamalı TOKİ Sitesi'nde gerçekleştirilen Büyük Zafer etkinliği ile kutladı. Atakumlulara sosyal medya üzerinden "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, saat 20.30'da balkonlarda, pencerelerde Türk Bayrakları ile İzmir Marşı'nın sesini yükseltiyoruz" çağrısı yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci; CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu ile birlikte Kamalı TOKİ Sitesi'nde gerçekleştirilen Büyük Zafer etkinliğine konuk oldu. Saat 20.30'da İzmir Marşı'nın çalınması ile başlayan kutlama programında, Atakum Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, zeybek gösterisi sundu. Usta Tiyatro Sanatçısı Yaşar Gündem'in Kuva-yı Milliye Destanı isimli oyunundan bir bölüm sahnelediği ve DJ İnanç Seven'in mikser başında çaldığı marşlar ile renklenen programda Atakumlular coşku dolu anlar yaşadı. Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinliği, Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan yurttaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanında gurbetçi olan Samsunlular da yakından takip etti.

Atakum sahilinde mobil tiyatro sahnesi

Öte yandan Atakum Belediyesi'nin marş çalan araçları gün boyu ilçenin farklı mahallelerinde turlayarak balkon ve pencerelerini kırmızı-beyaz renklerle donatan Atakumluların 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu. Usta Tiyatro Sanatçısı Yaşar Gündem'in de Atakum Sahilinde gerçekleştirdiği mobil tiyatro temsili büyük ilgi topladı. Türk bayrakları ile süslenen araç ile Adnan Menderes Bulvarı'nda tiyatral bir tur gerçekleştiren Gündem, "Kuva-yı Milliye Destanı" oyunundan kesitleri Atakum Sahilindeki yurttaşlar için canlandırdı. Sahildeki mobil tiyatro gösterisini cep telefonları ile görüntüleyen yurttaşlar, sosyal medya hesaplarında çok sayıda paylaşımda bulundu. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşayan yurttaşlar ve sahildeki mekanlarda vakit geçiren Atakumlular, etkinliğe el sallayarak destek verdi. Usta Sanatçı Yaşar Gündem'in, Denizevleri'nden başlayan mobil 30 Ağustos gösterisi, Körfez Mahallesi'ne dek sürdü. Atakum Belediyesi'nin marş çalan araçları kentin dört bir yanında turlayarak ilçe sakinlerine 30 Ağustos coşkusu yaşattı. Öte yandan Atakum Belediyesi'nin mobil tiyatro sahnesine dönüştürülen TIR ile gerçekleştirmeyi planladığı Büyük Zafer Turu'na, Samsun Valiliği tarafından İl Pandemi Kurulu kararlarına uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

"Demokrasi bilincini Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz"

Kamalı TOKİ Sitesi'ndeki Büyük Zafer etkinliğinde konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun'dan başlayan Türk Kurtuluş Yolu'nun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Deveci, "Bugün kutladığımız 30 Ağustos dünyanın en güçlü, en önemli bayramı. 30 Ağustos'un bir benzeri dünyada yok. Bu kurtuluş mücadelesini vermiş bir millet yok. Siz, Atatürk'ün cumhuriyetinin yurttaşlarısınız. Şanslı bir milletin evlatlarısınız. Gençler, çocuklar, sizin geleceğiniz için mücadele ediyoruz. Atatürk'ün cumhuriyetini, size yaraşır, huzurlu şekilde yaşayabileceğiniz bir Türkiye olarak size teslim edeceğiz. Bizden bu bekleniyor, bize bu yaraşır. 19 Mayıs Samsun, 30 Ağustos Dumlupınar, 9 Eylül İzmir, Atatürk'ün yolu, Anadolu'nun, Türk'ün kurtuluş yolu bu. Bu yolu unutmayın. Başlangıç noktası, ilk adımı Samsun. Samsun'da adını Atasından almış Atakum'un Belediye Başkanı olarak demokrasi bilincini Atakum'dan Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Kardeşiz, arkadaşız, anayız, abiyiz, bacıyız, amcayız, dayıyız. Buna ben 'komşuluk hukuku' diyorum. Akrabalık ve komşuluk hukuku önemli bir şey. Ne güzel burada bir arada yaşıyorsunuz, Komşularınız çocuklarına abilik, ablalık yapıyorsunuz. Kent bu demek. Atatürk bize cumhuriyeti emanet etti. Bunu yaşatmak bizim görevimiz" diye konuştu.

"30 Ağustos'u kutlamak bizim için onurdur"

Her milletin tarihinde 30 Ağustos'a benzer özel günler bulunduğunu belirten Başkan Deveci, "Fakat Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı gibi bir savaş, bir mücadele başka bir millete nasip olmamış. Atatürk gibi bir lider başka bir millete nasip olmamış. Bunu ben söylemiyorum, bunu dünya söylüyor. Yaşadığı yüzyılın en büyük lideri olarak kabul ediliyor. Biz, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasçılarıyız. Onun cumhuriyetinin kuşaklarıyız biz. Benim kuşağım bugün itibariyle gençlere iyi bir Türkiye emanet etmiyor. Ama yarınlarda hepimizin kardeşçe, mutlu bir şekilde yaşayabileceği, çağdaş, demokratik, mazlum milletlere örnek, Avrupa'nın parmakla göstereceği bir cumhuriyet, Atatürk cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Bundan benim kuşkum yok. Hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çocuklarımıza birbirlerini sevmeyi, Atatürk'ün cumhuriyetine umutla bağlanmayı öğütleyin. Atatürk'ün bize emanet ettiği gibi bir Türkiye'ye kavuşma mücadelesi veriyoruz ve kazanacağız. Atatürk, emperyalist güçlere karşı, boynuna idam fermanını asan saltanat temsilcilerine karşı, Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazanmışsa biz de bu cumhuriyeti yeniden kazanacağız. Buna and içiyoruz, buna benim kuşağım and içiyor. Bayramınız kutlu olsun. Göğsümüzü gere gere, balkonlardan sesimizi yükselterek, 'Biz dünyanın en şanlı, en onurlu, en haklı, en güçlü bayramını biz kutluyoruz' deme hakkımız var. Çünkü 30 Ağustos Zaferi ve Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz, insani, vicdani, hukuki, meşru bir mücadeledir. Böyle bir bayramı kutlamak bizim için onurdur" ifadelerini kullandı.

"Samsun'da 30 ağustosları kutlamak çok önemli"

Etkinlikte konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "İlk adımın atıldığı Samsun'da 30 Ağustosları kutlamak çok önemli. Ülkenin üzerinde kara bulutlar gezerken, ülke emperyal güçler tarafından parsel parsel parçalanmışken, ülke yangın yerine dönmüşken o sarı saçlı mavi gözlü devin ilk adımı attığı yerdir Samsun. Bayramımız kutlu olsun" dedi. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "İşgalden zafere, zaferden cumhuriyete Ulu Önder Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen aydınlık insanlar, hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise, "Bugün 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin zafer günü. Bu bayramı bizden sonraki nesillerin de kutlaması için unutturmayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın bağımsızlık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN