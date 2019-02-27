Son Dakika Haberleri: Atakum'a 3 Yeni Kütüphane Kuracağız"

Atakum'a 3 Yeni Kütüphane Kuracağız"

58 dakika önce

Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ilçede 3 ayrı noktada "7/24 uyumayan" kütüphane kuracaklarını bildirdi.

Atakum'a 3 Yeni Kütüphane Kuracağız
Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ilçede 3 ayrı noktada "7/24 uyumayan" kütüphane kuracaklarını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, kütüphaneler ve diğer eserler ile Atakum'un bir bilim, kültür ve sanat merkezi olacağını belirterek, "Atakum Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden sonra Atakum Belediyesi olarak 7/24 uyumayan kütüphaneleri halkımızın hizmetine sokacağız. İlçemizin 3 ayrı noktasında yapacağımız bu eserler mimarisiyle de simge olacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ve kitapseverlerin 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri bir kütüphane kuracaklarını vurgulayan Şahin, "Bu kütüphanelerde Atakumlular geniş bir dijital kaynak havuzu, yüksek hızlı internet ve konforlu çalışma alanlarına erişim sağlayacaktır. Bu kütüphaneler düzenlenecek etkinliklerle, atölyelerle ve üretilen projelerle yeni okurların yetişmesine aracılık edecek, böylece okuma alışkanlığını yerleştirecek ve sürekli kılacaktır. Ayrıca kent tarihine katkı sunan kitaplar yayımlanacak ve araştırma kültürü teşvik edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, üyelik, emanet kitap alışverişi, uluslararası veri tabanı ve internet erişimi gibi hizmetlerin de ücretsiz olacağını belirten Şahin, engelli vatandaşların da kütüphanelere kolayca erişebileceğini kaydetti.

Şahin, "Atakum Belediyesi 7/24 uyumayan kütüphaneleri, engelli kardeşlerimizin erişim ve kullanımına uygun olarak dizayn edilecektir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:44 Kaynak: AA

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