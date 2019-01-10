Atakum Anadolu İhl, Öğrencilerini İngiltere'ye Gönderdi
1 saat önce
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) İngilizce hazırlık öğrencileri, dil eğitimi için İngiltere'ye gönderildi.
Atakum
Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) İngilizce hazırlık öğrencileri, dil eğitimi için İngiltere
'ye gönderildi.
Atakum Anadolu İHL, "Dil yerinde öğrenilir" sloganıyla hazırlık öğrencilerini her yarıyıl döneminde dil eğitimi için yurt dışına gönderiyor. İngilizce hazırlık öğrencileri, İngiltere'de 4 hafta sürecek seyahatte dil seviyelerine uygun dil öğrenimi görecek.
Dil eğitimi programıyla öğrencilerin telaffuz, pratik konuşma ve dinlediğini anlama becerilerinin daha üst seviyeye çıkması hedefleniyor.
Projeyi Atakum'a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Sandıkçı ve dernek yönetiminin destek ve çabalarıyla sürdürdüklerini belirten okul yönetimi, dil öğrenimini daha faydalı ve eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda öğrencilere Avrupa
'yı yakından tanımalarına imkan sağlayacak gezi programları düzenleneceğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:31 Kaynak: AA
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