Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi gümüş madalya kazandı

6 saat önce

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Taha Ensar Kukul, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi gümüş madalya kazandı, System.String[]

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Taha Ensar Kukul, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu danışmanlığında katılan 11. sınıf öğrencisi Taha Ensar Kukul, olimpiyatların ikinci aşamasında gümüş madalyaya layık görüldü.

Okul müdürü Zahit Köseoğlu, her alanda en iyi bireyleri yetiştirmeyi hedef edinen okulları için emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, başarısından dolayı Kukul'u tebrik etti.

Tuzcu ise Kukul'un gelecekte çok daha büyük başarılarla adından söz ettireceğini dile getirerek, ailesi ve kendisini tebrik etti.

Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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