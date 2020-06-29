Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST İHA Yarışması'na katılacak - Son Dakika

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST İHA Yarışması'na katılacak

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda, Samsun'u temsil edecek.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda, Samsun'u temsil edecek.

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Atakum Anadolu İHL'den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne İHA kategorisinde 895 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakum Anadolu İHL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu, İHA ekibinde yer alan öğrencilerin pandemi sürecindeki zor koşullarda gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tuzcu, okulun "Şah Kartallar" takımının başvurusunun kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarım raporunun 92 puan gibi çok yüksek bir puan ile kabul edilmesi gurur verici. 28 Haziran'da açıklanan sonuçlara göre TEKNOFEST TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışmasında Samsun'u temsil edecek tek takım olmak bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Son üç yıldır robotik ve kodlama alanında yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermiş ve peş peşe gelen başarılar ile ilimizde örnek okul olunmuştur. MEB Robot Yarışması'nda 200 takım arasından gelen 9.luk ile başlayan başarı serüveni, TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye 4.lüğü ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları bilgisayar alanında alınan gümüş madalya ile devam etmiştir."

Okul Müdürü Zahit Köseoğlu da başarıda emeği olan ekibi tebrik ederek, "İHA ekibi danışman öğretmeni Erkan Tuzcu başta olmak üzere, öğrenciler kaptanımız Muhammed Furkan Berk, Taha Ensar Kukul, Serhat ALİM, Beşir Özdemir, Furkan Teber, Emin Buğra Çamyar ve Çağrı Temel'i tebrik ediyoruz. Girdikleri bu güzel yolda başarılarının daim olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Gaziantep, Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST İHA Yarışması'na katılacak - Son Dakika

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