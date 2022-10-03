Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı

03.10.2022 11:25

Samsun'da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adın hayranı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kalabalık arasında İmamoğlu'nu öpen kadın, daha sonra sarılıp boynundan öpmek istedi. Ne yapacağını bilemeyen İmamoğlu'nun şaşkınlığı yüz ifadesine de yansıdı.

Samsun'da Atakum Belediyesi'ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar yüzünden İmamoğlu zaman zaman zor anlar yaşadı. Özellikle bir kadın hayranı vardı ki İmamoğlu'nu bir hayli zorladı.

Kalabalık arasında İmamoğlu'nu öpen kadın, daha sonra sarılıp boynundan öpmek istedi. Kadın hayranının ilgisi karşısında ne yapacağını bilemeyen İmamoğlu'nun şaşkınlığı yüz ifadesine de yansıdı.

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Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı - Son Dakika
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