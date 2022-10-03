Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı

Samsun'da Atakum Belediyesi'ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar yüzünden İmamoğlu zaman zaman zor anlar yaşadı. Özellikle bir kadın hayranı vardı ki İmamoğlu'nu bir hayli zorladı.

Kalabalık arasında İmamoğlu'nu öpen kadın, daha sonra sarılıp boynundan öpmek istedi. Kadın hayranının ilgisi karşısında ne yapacağını bilemeyen İmamoğlu'nun şaşkınlığı yüz ifadesine de yansıdı.