Atakum Belediye Başkanı Deveci: "19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır" - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı Deveci: "19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır"

19.05.2022 18:47

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi" açılışında gençlere seslendi. Deveci, "Atatürk’ün size emanet ettiği ilkelerini anlamınıza, anlatmanıza yardımcı olacak ve yönetimini size bırakacağımız Gençlik, Bilim, Sanat Merkezi açıyoruz. Adı Hasan Ali Yücel, Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşı. Köy Enstitüleri’nin kurucusu, Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanı. Sizi siz eden isimlerden bir tanesi. Siz yaşatacaksınız onu" dedi. Deveci, "19 Mayıs Cumhuriyet tarihimizin önsözüdür, ilk sayfasıdır" diye konuştu.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi" açılışında gençlere seslendi. Deveci, "Atatürk'ün size emanet ettiği ilkelerini anlamınıza, anlatmanıza yardımcı olacak ve yönetimini size bırakacağımız Gençlik, Bilim, Sanat Merkezi açıyoruz. Adı Hasan Ali Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı. Köy Enstitüleri'nin kurucusu, Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanı. Sizi siz eden isimlerden bir tanesi. Siz yaşatacaksınız onu" dedi. Deveci, "19 Mayıs Cumhuriyet tarihimizin önsözüdür, ilk sayfasıdır" diye konuştu.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kente gençlik, bilim ve sanat merkezi kazandırdı. Bugün yapılan açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Mürsel Alban, İlhami Özcan Aygun, Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Kadim Durmaz katıldı.

"19 MAYIS, CUMHURİYET TARİHİMİZİN ÖNSÖZÜDÜR"

Açılış töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, şunları söyledi:

"19 Mayıs Cumhuriyet tarihimizin önsözüdür, ilk sayfasıdır. Bugünkü 19 Mayıs, 1919'daki 19 Mayıs kadar anlamlı ve önemlidir. Neyi kastettiğimi, anlatmak istediğimi siz gençler çok daha iyi biliyorsunuz. Atatürk'ün size emanet ettiği ilkelerini anlamınıza, anlatmanıza yardımcı olacak ve yönetimini size bırakacağımız Gençlik, Bilim, Sanat Merkezi açıyoruz. Adı Hasan Ali Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı. Köy Enstitüleri'nin kurucusu, Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanı. Sizi siz eden isimlerden bir tanesi. Siz yaşatacaksınız onu. Onun adına layık olduğunuzu bunun içinde bilim üretileceğini siz göstereceksiniz."

"O TOPRAK, CHP'NİN DEĞERLERİ ARASINDA KORUNACAK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden yola çıkan toprağın Atakum'a ulaştığını belirten Deveci, "Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinde nar ağacının dibinden Batı Trakyalı bisikletçilerimizin getirdiği buram buram Anadolu kokan, buram buram Atatürk kokan, Atatürk'ün oynadığı, çiğnediği, bastığı ve kendisi kokan toprak, biraz sonra sayın Genel Başkan Yardımcımıza (Faik Öztrak) teslim edilecek. O toprak, CHP'nin değerleri arasında korunacak ve saklanacak" diye konuştu.

"CHP, DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR PARTİ"

Deveci, "CHP, dünyada benzeri olmayan 1919'dan 9 Eylül'e kadar o süreçte, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi içinde Kuvay-i Milliye ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulmuş bir parti. O toprak, onun Genel Başkanı'na hediye edilecek. Saklanacak" dedi.

Konuşma sonrasında Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden getirilen toprak, Öztrak'a teslim edildi.

Atakum Belediye Başkanı Deveci: 19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır
Atakum Belediye Başkanı Deveci: 19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır
Atakum Belediye Başkanı Deveci: 19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır
Atakum Belediye Başkanı Deveci: 19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır

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Atakum Belediye Başkanı Deveci: '19 Mayıs'ı Anlayarak Kutlamalıyız' Atakum Belediye Başkanı Deveci: '19 Mayıs'ı Anlayarak Kutlamalıyız' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atakum Belediye Başkanı Deveci: '19 Mayıs, Cumhuriyet Tarihimizin Önsözüdür, İlk Sayfasıdır' - Son Dakika


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