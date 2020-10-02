Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa - Son Dakika

Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa

Atakum Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Azerbaycan'a destek ve Şehit Polis Memuru Adem Keskin'e vefa kararları alındı.

Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa, System.String[]

Atakum Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Azerbaycan'a destek ve Şehit Polis Memuru Adem Keskin'e vefa kararları alındı. Toplantıya yazılı mesaj ulaştıran Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Karadeniz'in ilk ve tek Gıda Bankası'nın 29 Ekim'de Samsun'da açılacağını duyurdu. Atakum Belediye Başkanvekili Atilla Tekcan ise Atakum'un kırsal mahallelerini kalkındıracak olan Jersey tipi inek dağıtımı projesinde sona gelindiğini, hayvanların kısa süre içerisinde belirlenen yetiştiricilere dağıtılacağını açıkladı.

Atakum Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanvekili Atilla Tekcan başkanlığında Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirildi. Rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamayan Atakum Belediye Başkanı Av Cemil Deveci, ilettiği yazılı yazılı mesaj ile Karadeniz'in ilk ve tek Gıda Bankası'nın Atakum Belediyesi tarafından 29 Ekim'de Samsun'da açılacağını duyurdu. Başkan Deveci mesajında, "Atakum Belediyesi'nin 2021 tahmini bütçesi hazırlanırken 'En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Çünkü bu dünyayı dünya yapan şey insandır' anlayışıyla hareket edildi. Belediyecilik anlayışımız, dayanışma ruhunu, komşuluk hukukunu geliştirmeyi amaçlıyor. Kent demokrasisine önem veriyoruz, kırsal ve kentsel mahallelerin yaşam biçimine saygı duyuyor, geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Doğal ve yerli üretimi geliştirmek için kooperatifleşmeyi teşvik ediyor. Kadın ve gençliği önceliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir göstergesi olarak Karadeniz bölgesinde ilk ve tek olan Gıda Bankası'nı kısa süre içinde hayata geçiriyoruz. 29 Ekim 2020 günü açılışını gerçekleştireceğimiz Gıda Bankası'nın Atakum halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'a destek şehit polise vefa

Meclis toplantısına kardeş ülke Azerbaycan'ın içinde bulunduğu savaşa dikkat çekerek başlayan Atakum Belediye Başkanvekili Atilla Tekcan, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan, Ermenistan sınırında bir savaş yaşıyor. Biz Atakum Belediyesi ve Atakum halkı olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu buradan tüm kamuoyuna, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Oradan savaşan tüm Azerbaycan askerlerine, halkına kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Atakum halkının Azerbaycan'a verdiği desteğin simgeleştirilmesi için Meclis'teki dört parti grubunun ortak teklifi ve oy birliği ile Atakum Belediyesi hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayraklarının asılması, Azerbaycan'a destek açıklaması kararı alındı. Atakum Belediyesi Meclisi, geçen ağustos ayında uygulamadan kaçan bir şüpheliyi takip ederken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Atakumlu polis memuru Adem Deveci'yi de unutmadı. Meclisteki dört parti grubunun ortak önergesi ve oy birliği ile Cumhuriyet Mahallesi 37. ve 56. sokakların kesişiminde yeni inşa edilen parka, Şehit Polis Memuru Adem Keskin Parkı ismi verildi.

Kırsal mahallelerde 50 jersey inek dağıtılacak

Meclis gündemine gelen Atakum Belediyesi 2021 Yılı Mali Hazırlık Bütçesi ile birlikte farklı müdürlüklerden gelen teklifler oylanarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Atakum Belediyesi'nin devam eden faaliyetlerine yönelik Meclis üyelerine bilgiler aktaran Başkanvekili Atilla Tekcan, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nün 2020 yılında gerçekleştirdiği çalışmaların rakamlarını paylaştı. Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) açacağı kurslara yaklaşık 2 bin 500 kursiyerin kayıt yaptırdığını kaydeden Başkanvekili Tekcan, kırsal mahallerde gerçekleştirilecek 'Jersey Projesi'nde sona yaklaşıldığını hatırlattı. 50 adet Jersey tipi düvenin satın alınması işlemi bittiğini, paraların yatırıldığını kaydeden Atakum Belediye Başkanvekili Atilla Tekcan, "Jersey düvelerimiz kısa bir süre içerisinde Atakum'a ulaşacak. Bunun yanı sıra hayvanların beslenmesi için yem karma makinelerimiz de var. Saatte bir ton yem karabiliyor. Hayvanların beslenmesi için ihtiyaç duyulan besinler belirlendi, bunların sözleşmeleri yapıldı. Öncelikle biz bu hayvanları gebe halde getireceğiz. Yetiştiriciliği yapabilecek standartlara uygun aileler de tespit edildi. 25 haneye ikişer adet şeklinde dağıtacağız. Jersey ineklerimiz doğum yaptıktan sonra sütten kesilen hayvanları alıp kendi çiftliğimizde yetiştirip tekrar 25 haneye dağıtım yapacağız. Bu şekilde projenin kapsamı genişleyecek. Daha çok yetiştiriciyi sisteme dahil edeceğiz. Projemizden hayvan bakma yeteneğine sahip, hali hazırda ahırı olan ve gelir düzeyi çok düşük olan yurttaşlarımız yararlanacak. Bu yolla kırsal mahallelerdeki hemşehrilerimiz bir inekten günlük 25-30 litre süt alarak üretmiş olacak. Aylık kendilerini geçindirecekleri bir bütçeye kavuşacaklar. Atakum Belediyesi, kooperatif marifetiyle bu sütü alıp farklı mamüllere dönüştürerek satışa sunacak. Şu anda proje bitme aşamasında. Hayvanları sigortaları yapıldığında teslim alacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa
Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa
Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa
Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa
Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa
Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa

Adem Keskin, Azerbaycan, Atakum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek, Şehit Polis Adem Keskin'e vefa - Son Dakika

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