Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor - Son Dakika

Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor

Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla geçen mayıs ayında kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Atakum Belediyesi filosundaki iş makinesi ve araçların düzenli bakımını yapıyor, arızalarını gideriyor. Bu işlemlerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi ile tasarruf edilirken arızalara hızlı müdahalede bulunulması hizmetin kesintisiz devamını sağlıyor.

Atakum Belediyesi'nin filosunda yer alan paletli-lastikli iş makinelerinin yanı sıra diğer tüm hizmet araçlarının düzenli bakım ve tamir işlemleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde gerçekleştiriliyor. Dev dozerden ekskavatöre, tankerden kamyona kadar farklı modellerde iş makinelerinin tamir işlemlerinin yapıldığı atölyeler ile belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi oluşturuluyor. Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde yer alan bakım onarım bölümleri arasında yer alan Paletli İş Makineleri Atölyesi, yol açma işlemlerinde kullanılan dev boyutlu dozerlerle ilgileniyor. Dozerlerin alt takım palet bakımı, motor ve hidrolik sistem arızalarının yanı sıra elektrik aksamı ile ilgili tüm sorunlar Paletli İş Makineleri Atölyesi'nde çözüme kavuşuyor. Lastikli İş Makineleri Tamir Atölyesi ise greyder, ekskavatör, kazıcı-yükleyici ve mini yükleyici gibi iş makinelerinin periyodik bakımlarını gerçekleştiriyor.

Ağır şartlarda, tozlu ve ıslak ortamlarda çalışan makineler düzenli şekilde bakıma alınarak kullanım ömrü uzatılıyor. Filtrelerin değişimi sayesinde yakıt tasarrufu sağlanıyor. Makinelerde yaşanan arızalar, atölyedeki imkanlar ile kısa sürede giderilerek filonun sahadaki hizmetine kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.

Sahadaki hizmet akışı kesintiye uğramıyor

Şantiyedeki bir diğer birim olan Lastik Tamir ve Bakım Atölyesi, her gün sahada çalışan filo araçları ile iş makinelerinin lastik kontrolleri ve düzenli değişimlerini gerçekleştiriyor. Olumsuz saha koşulları nedeniyle zarar gören iş makinesi ve araç lastiklerini tamir eden atölye, sahip olduğu ekipman ile Atakum Belediyesi'ne ait tüm araçlara tam donanımlı hizmet veriyor. Belediye filosunun kullanım ömrünü uzatmak amacıyla oluşturulan Yıkama ve Yağlama Atölyesi, saha koşullarından olumsuz etkilenen iş makinesi ve araçları düzenli olarak temizliyor. Dozer, yükleyici ve ekskavatörlerin temel işlevlerini yerine getiren hidrolik aksamlarına yağ takviyesi yapan atölye personeli, Atakum Belediyesi'nin sahadaki hizmet akışının kesintiye uğramaması için düzenli şekilde faaliyet gösteriyor.

"Sorunlara hızlı şekilde müdahale ediliyor"

Atakum Belediyesi'ne ait iş makinesi ve araçların hizmetin devamlılığı için sürekli sahada olduğunu hatırlatan Av. Cemil Deveci, "Daha önce Atakum Belediyesi'nin kendi araçlarının bakım ve onarım işlemlerini yapabileceği düzenli bir yapısı yoktu. Geçen mayıs ayında, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün kurulmasına yönelik karar Belediye Meclisi'ne geldiğinde bu birim ile tasarruf etmeyi planladığımızı söylemiştim. Aradan geçen beş ayda daha önce hayal ettiklerimizi tek tek yaşama geçirdik. Bugün iş makinelerimiz ve araçlarımız periyodik bakıma ihtiyaç duyduğunda belediyenin atölyeleri bu işlemi yapabiliyor. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında atölyeler soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Buradaki işlemlerin tamamı Atakum Belediyesi'nin emekçileri tarafından yapılıyor. Atölyelerimiz, bu kalemlerde tasarruf etmemize olanak tanıyor. Daha önce bir iş makinesi servise gittiğinde tamir için sıra bekliyordu. Bu durum da hizmetin aksamasına neden oluyordu. Şu anda bunu aştık. Atakumluların vergisi ile oluşan bütçeyi hesabımızı bilerek kullanıyoruz, yurttaşa ulaşan hizmetin aksamaması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor

Cemil Deveci, Makine, Atakum, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen "Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek         
20:06
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti         
18:37
İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm         
18:17
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:32:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum Belediyesi araç ve iş makinelerini kendi atölyelerinde tamir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei