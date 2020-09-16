Atakum Belediyesi AtaTohum'da ilk üretim tamamlandı - Son Dakika

Atakum Belediyesi AtaTohum'da ilk üretim tamamlandı

Karadeniz'in ilk tohum merkezi olan AtaTohum'u Samsun'da kuran Atakum Belediyesi, ilk hasadı gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi AtaTohum'da ilk üretim tamamlandı, System.String[]

Karadeniz'in ilk tohum merkezi olan AtaTohum'u Samsun'da kuran Atakum Belediyesi, ilk hasadı gerçekleştirdi.

Yetiştirme parsellerinde olgunlaşan mahsuller hasat edilerek tohumları çıkarıldı. Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Birkaç ay önce ektiğimiz bitkiler bugün sayıları on binlere ulaşan bir tohum stokuna dönüştü. Bu tohumları üretimi desteklemek amacıyla çiftçilerimizle paylaşacağız" dedi.

Atakum Belediyesi'nin Samsun'da kurduğu Karadeniz'in ilk tohum merkezi AtaTohum'da 2020 yaz döneminin üretim süreci tamamlandı. Haziran ayında Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci·'nin de katılımıyla yetiştirme parsellerine dikilen sebze ve meyve fideleri, yaz dönemi boyunca özel bakıma alınarak büyütüldü. Mevsim sonunda dalları sebze ve meyveler ile dolan bitkilerde yaklaşık iki hafta önce başlayan hasat tamamlandı. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AtaTohum'un yetiştirme parsellerinde üretilen ve olgunlaşan sebze ve meyveleri tek tek topladı. Her birine arşiv kodları verilen mahsuller, süzgeç içerisinde parçalanarak tohumları çıkarıldı. Yıkama işlemi ile sebze ve meyve kalıntılarından arındırılan tohumlar, kodların yazılı olduğu pamuklu bezlerin üzerine serilerek kurumaları için güneş almayan gölge alanlarda tutuldu. Nemden arındırılan tohumlar, AtaTohum'da geleceğe taşınmak üzere özel kavanozlarda muhafaza altına alındı. Merkezdeki ilk yetiştirme sezonunda yaklaşık 20 çeşit üründen 10 binden fazla tohum elde edildi.

"Bereketli bir sezonu geride bıraktık"

AtaTohum'da hasat ve tohum çıkarma çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine destek ziyaretinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci·, Karadeniz'in ilk tohum merkezi olan AtaTohum'un bereketli bir sezonu geride bıraktığını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a getirilen atalık tohumların, AtaTohum'un yetiştirme parsellerinde yeniden üretilerek sayılarının çoğaltıldığını kaydeden Başkan Deveci·, "Tohumların toprakla buluşmasının ardından gelişen süreç doğanın bir eseridir. Siz toprağa küçük bir tohumu bırakıp bakımını yaptığınızda birkaç ay sonra doğa size binlerce, on binlerce tohumu geri veriyor. AtaTohum da böyle bir merkez, Karadeniz'de bir ilk. Yetiştirme parsellerimize birkaç ay önce ektiğimiz bitkiler bugün sayıları on binlere ulaşan bir tohum stokuna dönüştü. Biz bu tohumları üretimlerini desteklemek amacıyla Samsunlu, Atakumlu çiftçilerle paylaşacağız. Onları, daha önce üretmedikleri yeni türlerle buluşturacağız. AtaTohum'da ön testleri yapılmış, Samsun topraklarında, Atakum ikliminde yetişebiliyor olduğu denenmiş bitkilere ait çok sayıda tohum elde ettik. Bu işlemi farklı ürünlerle yılda iki kez devam ettireceğiz. Yaz ve kış ayları için iki ayrı yetiştirme programı uygulayacağız. Elimizdeki tohum sayımız her yıl artacak. AtaTohum'da emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, dünya gıda güvenliğine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tıbbi aromatik bitkiler ile yüksek gelir

Öte yandan AtaTohum'un yetiştirme parsellerinde üretimine devam edilen tıbbi aromatik bitki türlerinin de sayısı artırıldı. Yaz başında merkezde yetiştirilmeye başlanan lavanta, biberiye, kekik ve ada çayı türlerine lavantin limon otu ve yasemin de eklendi. Bu bitkilerin gelişim sağlamasının ardından Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 'çelikleme' yöntemini kullanarak tıbbi aromatik bitkilerin kök sayısını artıracak. Elde edilen yeni bitkiler, Samsunlu çiftçilerle paylaşılarak üreticilerin yüksek gelir sağlayan bu ürünlere yönelmesine destek olunacak. Çiftçiler, ilaç ve kozmetik sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri yetiştirerek daha fazla gelir elde edecek. Gelecek kış ve yaz üretim sezonlarında çeşit sayısını artırmayı hedefleyen AtaTohum, yurttaşların tohum bağışlarını da kabul ediyor. Türkiye'nin tüm kentlerinde, ellerinde atasından, dedesinden kalan tohumları muhafaza eden yurttaşlar, Anadolu topraklarının genetik mirasını koruyabilmek için AtaTohum'a tohum bağışında bulunuyor. Tohumlarını merkeze ulaştırmak isteyenler, "Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi, Mimarsinan Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No: 114 Atakum/Samsun" adresine gönderebiliyor. - SAMSUN

Karadeniz, Atakum, Samsun, Tohum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi AtaTohum'da ilk üretim tamamlandı - Son Dakika

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