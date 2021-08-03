Atakum Belediyesi, evlere dayanışmayı taşıyor - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nin 65 yaş üzeri ve dezavantajlı yurttaşlar için oluşturduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi çalışmalarına başladı. Birim bünyesindeki uzman kadro evlerde temizlik, kişisel bakım, psikolojik ve teknik alanlarındaki hizmetleri ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını tüm çalışmalarına yansıtan Atakum Belediyesi, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin, "Evdeki ihtiyaçlarınızda, Atakum Belediyesi yanınızda" diyerek duyurduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi ile 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. Evde temizlik, kişisel bakım, psikolojik ve teknik destek için alanlarında uzman kişilerden oluşan ekiple çalışmalarını sürdüren Atakum Belediyesi ekipleri, her hafta kent genelinde onlarca eve uzanıyor. Çalışmalarını pandemi kurallarını gözeterek gerçekleştiren ekipler, ellerindeki liste doğrultusunda belirlenen adreslere giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmetleri ulaştırıyor. Belediye ekipleri, gerçekleşen başvurular sonrasında yapılan inceleme sonucunda ihtiyaçları karşılıyor.

Uzman ekip destek oluyor

Evde Destek Hizmetleri Birimi bünyesinde çalışmaların toplumsal boyutunu ortaya koymak için bir sosyolog, vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için iki psikolog, saç bakımı için bir kuaför, evde temizlik işlerini gerçekleştirebilmek için altı temizlik personeli, yaş almış vatandaşların bakımı için iki yaşlı bakım uzmanı, tansiyon, nabız, şeker ölçümü yapacak bir hemşire ile tamir ve onarım gibi teknik ihtiyaçları karşılayabilmek için iki teknik personel hazır bulunuyor. Evde destek hizmetinden faydalanmak isteyen Atakumlular, 0362 437 43 18 ve 0552 963 02 80 numaralı hattan belediyeye ulaşıp talep oluşturabiliyor. Evde Destek Hizmetleri Birimi, belirlenen şartlara uyan yurttaşların yer aldığı listeler doğrultusunda belediye hizmetini kent geneline ulaştırıyor. - SAMSUN