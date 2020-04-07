Atakum Belediyesi maske üretip ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi maske üretip ücretsiz dağıtıyor

6 saat önce

Toplum sağlığı için emek birliği kararı alan Atakum Belediyesi'ne bağlı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve kültür evleri çalışanları, korona virüsle mücadele amacıyla yıkanarak yeniden kullanılabilen malzemeden maske üretimine başladı.

Atakum Belediyesi maske üretip ücretsiz dağıtıyor, System.String[]

Toplum sağlığı için emek birliği kararı alan Atakum Belediyesi'ne bağlı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve kültür evleri çalışanları, korona virüsle mücadele amacıyla yıkanarak yeniden kullanılabilen malzemeden maske üretimine başladı. Kalabalık alanlarda kullanımı zorunlu hale gelen maskeler, sağlık emekçileri ve pazar yerlerindeki Atakumlu vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.


Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 211 ülkeyi etkileyen ve yaklaşık 70 bin insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgını ile mücadele eden Atakum Belediyesi, acil durum eylem planını uygulamayı sürdürüyor. Dezenfeksiyon, denetim, bilgilendirme ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik gıda yardımı faaliyetlerini aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi ve ücretsiz dağıtımı için yoğun mesai yapmaya başladı. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve kültür evleri çalışanları, burun destekli ve yeniden kullanılabilir maske üretimi yapıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin korona virüsle mücadele sürecine yönelik yaptığı toplumsal dayanışma çağrısına karşılık veren 16 kişilik ekip, imece üretim yöntemi ile emek birliği yapıyor. Merkezde her gün imalatı tamamlanıp kullanıma hazır hale gelen yüzlerce maske Atakum Belediyesi ekiplerince, sağlık emekçileri ve ilçedeki pazar yerlerinde yurttaşlara ücretsiz dağıtılacak.


Yıkanarak yeniden kullanılabiliyor


Maske üretimine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Eğitmeni Zeynep Üren, "Atakum Belediyesi Başkanımız Cemil Deveci'nin çağrısının ardından tüm kültür evlerinde görev yapan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yıkanarak yeniden kullanılabilir maske üretimine başladık. İlk etapta 2 bin maskenin imalatını yapacağız. Salgın süreci boyunca üretimimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Maskelerimiz 60 ya da 90 derece sıcaklıkta yıkanarak dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanılabiliyor. Bu maskeler Atakum Belediyesi tarafından yurttaşlara ücretsiz şekilde dağıtılacak" dedi.


"Burun desteği ile tam koruma sağlıyor"


Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinde maske üretimini sürdüren ekipler, bireysel sağlıklarına da dikkat ediyor. Farklı atölyelerde seyrek yerleşimle çalışan belediye emekçileri, üretim sürecini iş bölümü ile sürdürüyor. Öncelikle top şeklindeki malzemeden maske boyutlarına uygun şekilde biçilen parçaların kenarları, olası sökülme durumuna karşı overlok makinesi ile dikiliyor. Kullanım aşamasında çene altından burnun üst kısmına kadar kapalı tutması gereken maske malzemesinde buharlı ütü ile kat yerleri oluşturuluyor. Maskelerin üst kısımlarına ise burnun şeklini alıp tam koruma sağlaması için bükülebilen metal çubuklar yerleştiriliyor. Maskeyi yüz üzerine tutabilmek için kulaklara geçirilen lastiklerin ana gövdeye dikilmesi ile üretim tamamlanmış oluyor. Üretim bandının son safhasından çıkıp kullanıma hazır hale gelen maskeler ambalajlanarak dağıtıma gönderiliyor.


"İmece üretime destek ziyaret"


Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Alptekin, imece ile maske üretim çalışmalarını sürdüren belediye emekçilerine destek ziyaretinde bulundu. Salgın sürecinde toplum sağlığının korunması için maske kullanımının önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Küçükala, "Kültür evlerimizde hizmet veren emekçilerimiz, maske üretim projelerini kısa sürede hazırlayıp malzeme tedariğini gerçekleştirdiler. Üretime aralıksız şekilde devam ediyorlar. Sosyal duyarlılıkları ve özverili çalışmaları için sahada alın teri döken tüm belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu. - SAMSUN

Cemil Deveci, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:44 Kaynak: İHA

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