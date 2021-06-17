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Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet

17.06.2021 15:54
Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet, System.String[]

Atakum Belediyesi, Samsun'da ilk kez belediyecilik alanında uygulamaya geçirdiği e-randevu sistemi ile vatandaşlara sıra beklemeden daha verimli ve kaliteli hizmet vermeye başladı.

Atakum Belediyesi, Samsun'da ilk kez belediyecilik alanında uygulamaya geçirdiği e-randevu sistemi ile vatandaşlara sıra beklemeden daha verimli ve kaliteli hizmet vermeye başladı.

Atakum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, vatandaşların belediye hizmetleri erişimine kolaylık sağlanması için hayata geçirdiği dijital uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Kendi yazılımlarını üreterek önemli oranda kaynak tasarrufu da sağlayan Atakum Belediyesi'nde ilk olarak belediyenin yoğun birimlerinden olan Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde hayata geçen e-randevu sistemiyle birlikte hem pandemi döneminde sıra oluşumunun engellenmesi hem de vatandaşa daha verimli ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlandı. Samsun'da ilk defa Atakum Belediyesi'nde uygulanan 'e-randevu' sistemi kısa süre içerisinde ise belediyenin diğer birimlerinde uygulanmaya başlanacak.

Hizmet kalitesi artıyor

Atakum Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.atakum.bel.tr adresinde, e-belediyecilik işlemleri menüsünden 'e-randevu' bölümüne ulaşılabiliyor. Kolaylıkla doldurulan forumun ardından, randevu alınabilecek saatler ekranından da belediyeye işlem yapmak üzere ziyaret edilmek istenen saat işaretleniyor. Onayın ardından ise SMS ve e-maille de randevu saati bildiriliyor. İşlem yapılacak müdürlükte ise belediye personeli, randevu saatinde belediyeyi ziyaret eden vatandaşların işlem konusunu önceden bildiği için gerekli dosya hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Sistem ile birlikte zaman ve iş yükü verimli kullanılırken, hizmetin kalitesinin de artması hedefleniyor. Özellikle pandemi döneminde yoğun olan birimlerde kalabalık oluşumunu engelleyecek uygulamanın ilk günlerinden itibaren verimli kullanılmaya başlandı. Randevu alarak Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne gelen ziyaretçiler, yoğunluk yaşamadan ve sıra beklemeden kısa sürede işlemlerini gerçekleştirdi.

Online hizmet altyapısını genişleten Atakum Belediyesi'nde internet ortamında birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün. Online vergi ödeme, emlak vergisi borçlarını yapılandırmak isteyen yurttaşlar için 'e-yapılandırma' sistemi, e-imar durumu ve e-arşiv hizmetleri de sağlanıyor. Diğer yandan vatandaşlar www.atakum.bel.tr adresinden tek tıkla taleplerini çözüm merkezine ileterek hızlı çözüme ulaşıyor. - SAMSUN

Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet
Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet
Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet

Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Atakum Belediyesi'nde e-randevu ile verimli hizmet - Son Dakika


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