Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı

- Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin araç yoğunluğunu taşıyan sokaklarında farklı gerekçelerle zarar gören asfalt alanları yama ve onarım çalışmaları ile tamir ediyor.

- Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı

SAMSUN - Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin araç yoğunluğunu taşıyan sokaklarında farklı gerekçelerle zarar gören asfalt alanları yama ve onarım çalışmaları ile tamir ediyor. Belediye ekipleri son dönemde yaptığı onarım çalışmalarının toplam alanı 23 bin metrekareye ulaştı.

Samsun'un hızla gelişen ilçesi Atakum'da gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmaları ile kentin fiziki ihtiyaçlarına yanıt veren Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2020 sezonu faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Altyapı kazıları, yüksek ağırlıkta araç geçişi ve zamana bağlı yıpranma nedeniyle zarar gören asfalt kaplamalar, Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yama ve onarım çalışmaları ile ilçe sakinlerinin kullanımına uygun hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son dönemde Atakum'da 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı yaptı. Ekiplerin düzenli kontrollerinin yanı sıra yurttaşlardan gelen talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü, Atakum genelini kapsayan bir çalışma programı hazırlıyor.

Üç ayrı safhada tamamlanıyor

Belediye ekipleri, asfalt yama ve onarım çalışmalarını üç ayrı safhada tamamlıyor. Öncelikle onarıma ihtiyacı olan alanda keşif çalışması yapan ekipler, hasar tespitini ilgili birime raporluyor. Yama ve onarım çalışması için ilgili sokağa öncelikle hazırlık ekipleri ulaşıyor. Taşıt yolunu güvenlik şeritleri ve çalışma uyarıları ile trafiğe kapatan ekipler, yapılan bakımın uzun ömürlü olması için sert telli fırçalar ile asfaltın zarar gören bölümünün etrafını temizliyor, iç kısmını tesviye ediyor. Yama ve onarıma hazır hale getirilen yola ikinci etap çalışması için iş makineleri giriş yapıyor. Asfalt plent tesisinden serime hazır halde alınan yol kaplamaları, onarıma ihtiyaç duyulan alanlara kamyon tarafından dökülüyor. Mini yükleyici ve kürek kullanılarak hasarlı alana serilen sıcak asfalt, silindir ile sıkıştırılıyor. Yama ve onarım çalışmasını tamamlayan ekipler, kullanıma hazır hale gelen yolu yeniden taşıt trafiğine açıyor.

'İklim koşulları uygun oldukça çalışmalar sürecek'

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin korona virüsü pandemisi nedeniyle gecikmeli başlayabildikleri 2020 çalışma sezonunu verimli şekilde değerlendirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum hızla büyüyen bir kent. Yeni binalar inşa ediliyor, yeni yerleşim alanları oluşuyor. Bu çalışmalar yapılırken kent, büyük bir şantiyeye dönüşüyor. Yüksek ağırlıktaki araçların geçişi, yeni inşa edilen binaların su, atık su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet bağlantıları için kazı yapılması gibi nedenlerle taşıt yollarımız zarar görebiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu zararlar ile ilgili tespitlerini yapıp çalışma programına dahil ediyor. Taşıt yolundaki yama ve onarım işlemleri mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleştiriliyor. Kentin yeni gelişen bölgelerinde bu tür zararlar yoğun olabiliyor. Ekiplerimiz, Samsun'daki iklim koşulları uygun olduğu sürece yama ve onarım faaliyetlerini sürdürecek" dedi.

Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı
Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı
Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı
Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı
Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı

Fen İşleri Müdürlüğü, Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi'nden 23 bin metrekarelik alanda asfalt onarımı - Son Dakika

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