Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması - Son Dakika
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Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması

27.04.2022 19:27

Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağı bayramlık hazırlıklarını tamamladı.

Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması

SAMSUN - Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağı bayramlık hazırlıklarını tamamladı. Bayram için özel olarak düzenlenen Paylaşım Merkezi mağazasında her yaştan ve bedenden kıyafet yer alıyor.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı dayanışma kolilerinin ardından PAYMER mağazasını Ramazan Bayramı'na hazırladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sık sık dayanışma çağrısı yaptığı ve hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan PAYMER'in her yaştan, cinsiyetten ve bedenden bayramlıkların özenle düzenlenip sergilendiği mağazası kapılarını açtı.

Paymer'den yoğun mesai

PAYMER'in Ramazan Bayramı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren PAYMER Sorumlusu Süleyman Kurt, "Bu Ramazan ayında da Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi olarak evlere dayanışmayı taşıdık. PAYMER personeli bayram nedeniyle yoğun tempoda çalışarak mağazamızı bayrama hazırladı. İhtiyaç sahibi komşularımızı mağazamızda ağırlamaya ve bayramlıklarını ulaştırmaya başladık. Her yaştan, cinsiyetten ve bedenden kıyafetin yer aldığı mağazamıza Atakumluları bekliyoruz. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması
Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması
Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması
Atakum Belediyesi'nden bayramlık dayanışması

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Ramazan Bayramı, Ramazan, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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