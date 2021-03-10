Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

10.03.2021 16:26

Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor Atakum Belediyesi 5 okulu ziyaret ederek soru bankası ve konu anlatımlı kitapların da olduğu paketleri öğrencilere ulaştırdı.

Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi 5 okulu ziyaret ederek soru bankası ve konu anlatımlı kitapların da olduğu paketleri öğrencilere ulaştırdı.

Atakum Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri hediyelerle mutlu etmeye devam ediyor. Önceki hafta kırsal mahallelerdeki okulları tek tek dolaşıp yüzlerce öğrenciye hediyelerini ulaştıran Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri bu hafta da 5 okula yaptığı ziyaretle çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler hafta başından itibaren Taflan, Taflan Yalı, Orhan Gencebay, Balaç ve Özören Ortaokulları'ndaki 8. sınıf öğrencilerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u başta olmak üzere soru bankası ve konu anlatımlı kitaplar başta ile maske ve dezenfektan seti hediye etti. Ayrıca ekipler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öğrenciler için kaleme aldığı mektubu da ulaştırdı. Paylaşım Merkezi yetkilileri, öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkıda bulunmak için soru bankası desteğini sağladıklarını söyleyerek, "Kentimiz genelinde daha fazla okula ulaşmak için çalışıyoruz. Okulların açılması kararı verildiğinden Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla oluşturduğumuz ekiplerimizle okullarımızı ziyaret ederek hem fiziki ihtiyaçlarını kontrol ediyoruz hem de öğrencilerimize bu pandemi sürecinde destek olabilecek maske ve dezenfektan setlerimizi ulaştırıyoruz. Bu hafta öğrencilerimize soru bankası ve konu anlatımlı kitaplar da ulaştırarak derslerine katkı sunmayı amaçladık. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor
Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor
Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor
Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

Cemil Deveci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei