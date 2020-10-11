Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon

11.10.2020 12:35

- Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon Korona virüsü pandemisinin ilk gününden itibaren kentteki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar için Atakum'daki...

- Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon

SAMSUN - Korona virüsü pandemisinin ilk gününden itibaren kentteki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar için Atakum'daki 24 okulu dezenfekte etti.

Dünyanın dört bir yanında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıfların 12 Ekim'de örgün eğitime başlayacak. Türkiye ile birlikte çok sayıda öğrenci için ilk ders zilinin çalacağı Atakum'da gençlerin sağlığını korumak için yoğun çaba gösteren Atakum Belediyesi, kentteki okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. İlk ders günü öncesinde dezenfeksiyon mesaisi yapan Atakum Belediyesi'nin üç ayrı hijyen timi, sabahın erken saatlerinde belediyenin Fen İşleri Şantiyesi'nde hazırlıklara başladı.

Koruyucu kıyafetlerini giyip özel ekipmanlarını yanlarına alan hijyen timleri, ilçenin kentsel ve kırsal mahallelerindeki 24 okula ulaştı. Hijyen timleri, okulların bahçelerinde öğrencilerin temas edebileceği tüm noktaları özel solüsyonlar kullanarak dezenfekte etti. Okulların kapalı alanlarında da sterilizasyon çalışması yürüten ekipler, koridorların yanı sıra dersliklerdeki sıra, masa, kapı, yazı tahtası gibi öğrenci ve öğretmenlerin dokunacağı tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uyguladı. Atakum Belediyesi hijyen timleri, kentsel ve kırsal mahallelerdeki 24 ayrı okulu virüs tehlikesinden arındırdı.

"Atakum Belediyesi her zaman gençlerin yanında"

Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü salgını maalesef bizleri de olumsuz etkiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan uzaktan eğitime devam ederken diğer taraftan yüz yüze eğitime kademeli şekilde geçiş yapıyor. Bu olumsuz süreçte öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Yaz döneminde lise ve üniversite sınavlarına giren gençlerimiz için okullarımız dezenfekte etmiştik. 21 Eylül öncesinde bunu birinci sınıflar için, 5 Ekim öncesinde de meslek liseleri için tekrarladık. Şimdi 12 Ekim'de 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Atakum Belediyesi, her zaman olduğu gibi gençlerin yanında. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı hijyen timlerimiz tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Sınıfları, koridorları, öğretmen odalarını dezenfekte etti. 12 Ekim Pazartesi sabahı da yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerimiz için okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştireceğiz, dezenfektan kullanmalarını sağlayacağız" dedi.

Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon
Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon
Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon
Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon

Koronavirüs, Atakum, Atama, Ekim, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi'nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon - Son Dakika

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